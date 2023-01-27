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    В Алматы в ДТП погибла несовершеннолетняя девушка

    27 Января 2023, 19:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серьезная авария случилась минувшей ночью по проспекту Суюнбая, в районе 13-го военного городка. Один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Алматы.

    «Водитель автомашины «БМВ» двигался по проспекту на юг. Судя по всему, он не справился с рулевым управлением: автомашину занесло, и она врезалась в дерево, потом по инерции отлетела на фонарный столб», - сообщили в полиции.

    Серьезные травмы получил водитель, 2004 года рождения. Его бригада «скорой помощи» доставила в 4 городскую больницу. А 17-летняя пассажирка от полученных травм скончалась.

    Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники управления дознания ДП Алматы.

    Ранее сообщалось о гибели трех человек в ДТП - водителя и двух пассажиров. Водитель автомашины марки «Honda», 2003 года рождения, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на фонарный столб.

    Кадр из видео/ instagram.com/almaty_police_department

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы ДТП
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