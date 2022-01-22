В Алматы установят памятник трагическим событиям января

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы установят памятник трагическим событиям января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат города объявил конкурс на концепцию памятного сооружения.

Заявки на открытый конкурс Управление городского планирования и урбанистики города будет принимать с сегодняшнего дня до 10 февраля 2022 года. Принять участие в конкурсе могут все желающие, как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы.

Увековечить алматинские события в мемориальном комплексе поручил Глава государства во время недавнего визита в Алматы.

В условиях конкурса отмечается, что памятник должен гармонично вписаться в окружающую среду. При изготовлении должны использоваться качественные материалы.

Решение по итогам конкурса примет комиссия по охране памятников истории и культуры города Алматы.

Предполагается, что памятник будет установлен в сквере у городского акимата южнее улицы Сатпаева и западнее проспекта Назарбаева.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 90, (3-й этаж) или по телефону: 8 (727) 240-80-00.