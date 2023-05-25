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    В Алматы таксист вымогал у иностранцев 800 долларов США и угрожал расправой

    25 Мая 2023, 02:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Таксист, затребовавший у иностранцев 800 долларов США, привлечен к уголовной ответственности, передает МИА «Казинформ».

    21 мая некий гражданин, занимающийся частным извозом, в международном аэропорту Алматы посадил в свою машину туристов из Индии, пообещав подвести их до гостиницы за тысячу тенге. Однако по прибытию на место таксист стал требовать у пассажиров 1 180 долларов, он пригрозил им расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате иностранцы вынуждены были отдать извозчику 800 долларов.

    «По данному факту граждане Индии обратились в УП Бостандыкского района. Полицейскими был задержан 27-летний мужчина. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье «Вымогательство», - сообщили в полиции.

    Мужчина в содеянном раскаялся и компенсировал иностранцам материальный ущерб.

    Потерпевшие выразили благодарность полиции Казахстана.

    Между тем, за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы, автомашина, принадлежащая подозреваемому, водворена на специализированную штрафную стоянку.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Индия МВД РК Доллар
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