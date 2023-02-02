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    В Алматы стартовали IV зимние Юношеские спортивные игры

    2 Февраля 2023, 14:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовали IV зимние Юношеские спортивные игры Республики Казахстан. Первыми на спортивные арены вышли представители прыжков с трамплина и кёрлеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

    В соревнованиях, проходящих раз в четыре года, принимают участие юные спортсмены из 4 регионов – г. Алматы, ВКО, Жетысу и Алматинской областей. Они соревнуются в 5 возрастных категориях на международном комплексе прыжков с трамплина «Сункар». Сегодня спортсмены прыгали с К-20, К-40 и К-60.

    К-20 (20 метров), юноши:

    1. Ибрагим Абайдулаев (г. Алматы);

    2. Иван Ушаков (ВКО);

    3. Семен Вервейкин (г. Алматы);

    девушки:

    1. Айша Марат (г. Алматы);

    2. Анна Гайкалова (г. Алматы);

    3. Полина Шевцова (г. Алматы);

    К-40 (40 метров), юноши:

    1. Керейхан Кабдулла (г.Алматы);

    2. Александр Филоненко (Алматы);

    3. Яромир Гилёв (г. Алматы);

    девушки:

    1. Агата Васильева (г. Алматы);

    2. Анастасия Горунова (г. Алматы);

    3. Таисия Шишкина (г. Алматы);

    К-60 (60 метров), юноши:

    1. Илья Мизерных (г. Алматы);

    2. Данил Каменкин (Алматы);

    3. Артем Мешков (г. Алматы);

    девушки:

    1. Софья Шишкина (г. Алматы);

    2. Алена Свериденко (ВКО);

    3. Виктория Рулёва (ВКО);

    Далее, «летающих лыжников» ждут индивидуальные и командные соревнования на платформе К-90.

    Керлинг собрал 300 юных спортсменов из двух городов республиканского значения и восьми областей. Они делятся на две группы. В течении 10 дней их ждут противостояния в индивидуальных и командных соревнованиях. Сегодня состоялись игры первого тура.

    В ходе комплексных соревнований этого года будут определены лучшие в 11 видах спорта – биатлоне, кёрлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, фигурном катании, могуле и вольной акробатике, хоккее и прыжках с трамплина.

    После всех итогов, будут сформированы юношеские сборные по каждому виду спорта, а также определены спортсмены, которые отправятся на предстоящие официальные международные соревнования. В том числе и на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024 в Канвондо (Южная Корея). Также будут отобраны сильные спортсмены, которые примут участие в качественной подготовке к Олимпийским играм-2026 в Милане (Италия).

    Соревнования Юношеских игр по видам спорта, включенным в регламент, пройдут в рамках Чемпионата Казахстана, за исключением хоккея с шайбой и кёрлинга.

    Торжественное открытие игр состоится 23 февраля в 14:00 в городе Павлодаре, а закрытие – 8 апреля в 14:00 в городе Астане.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Спорт Молодежь
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