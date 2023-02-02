В Алматы стартовали IV зимние Юношеские спортивные игры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовали IV зимние Юношеские спортивные игры Республики Казахстан. Первыми на спортивные арены вышли представители прыжков с трамплина и кёрлеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В соревнованиях, проходящих раз в четыре года, принимают участие юные спортсмены из 4 регионов – г. Алматы, ВКО, Жетысу и Алматинской областей. Они соревнуются в 5 возрастных категориях на международном комплексе прыжков с трамплина «Сункар». Сегодня спортсмены прыгали с К-20, К-40 и К-60.

К-20 (20 метров), юноши:

1. Ибрагим Абайдулаев (г. Алматы);

2. Иван Ушаков (ВКО);

3. Семен Вервейкин (г. Алматы);

девушки:

1. Айша Марат (г. Алматы);

2. Анна Гайкалова (г. Алматы);

3. Полина Шевцова (г. Алматы);

К-40 (40 метров), юноши:

1. Керейхан Кабдулла (г.Алматы);

2. Александр Филоненко (Алматы);

3. Яромир Гилёв (г. Алматы);

девушки:

1. Агата Васильева (г. Алматы);

2. Анастасия Горунова (г. Алматы);

3. Таисия Шишкина (г. Алматы);

К-60 (60 метров), юноши:

1. Илья Мизерных (г. Алматы);

2. Данил Каменкин (Алматы);

3. Артем Мешков (г. Алматы);

девушки:

1. Софья Шишкина (г. Алматы);

2. Алена Свериденко (ВКО);

3. Виктория Рулёва (ВКО);

Далее, «летающих лыжников» ждут индивидуальные и командные соревнования на платформе К-90.

Керлинг собрал 300 юных спортсменов из двух городов республиканского значения и восьми областей. Они делятся на две группы. В течении 10 дней их ждут противостояния в индивидуальных и командных соревнованиях. Сегодня состоялись игры первого тура.

В ходе комплексных соревнований этого года будут определены лучшие в 11 видах спорта – биатлоне, кёрлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, фигурном катании, могуле и вольной акробатике, хоккее и прыжках с трамплина.

После всех итогов, будут сформированы юношеские сборные по каждому виду спорта, а также определены спортсмены, которые отправятся на предстоящие официальные международные соревнования. В том числе и на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024 в Канвондо (Южная Корея). Также будут отобраны сильные спортсмены, которые примут участие в качественной подготовке к Олимпийским играм-2026 в Милане (Италия).

Соревнования Юношеских игр по видам спорта, включенным в регламент, пройдут в рамках Чемпионата Казахстана, за исключением хоккея с шайбой и кёрлинга.

Торжественное открытие игр состоится 23 февраля в 14:00 в городе Павлодаре, а закрытие – 8 апреля в 14:00 в городе Астане.





Фото из открытых источников