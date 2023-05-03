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    В Алматы состоялся VI Международный фестиваль кукольных театров «Ортеке»

    3 Мая 2023, 11:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В фестивале, который проходил в течении недели, приняли участие кукольные театры Грузии, Турции, Кореи, Узбекистана, Кыргызстана и где были поставлены лучшие спектакли для детей и взрослых, передает МИА «Казинформ».

    В рамках фестиваля состоялись показы конкурсных и внеконкурсных спектаклей в Республиканском государственном академическом корейском театре музыкальной комедии, Государственном театре кукол и на сценах Тотального театра. Конкурсные постановки фестиваля оценивали международные жюри, в состав которого вошли ведущие театральные деятели Казахстана, Кореи, Грузии и Турции.


    В номинации «Лучшая постановка» Кутаисский государственный профессиональный театр кукол имени Иакоба Гогебашвили.

    Награжден за постановку «Гадкий утенок» Г. Х. Андерсена.

    В номинации «Лучшее актерское мастерство» Государственный театр кукол города Алматы «Абай впечатления»

    В номинации «Лучший кукловод» «Актер театра FFWANG Хван Со Ген за постановку «Хонг Доджи и Исими».

    В номинации «Лучшая сценография» художник Тотального театра Юлия Чернова награждается за спектакль «Дюймовочка» Г. Х. Андерсена

    В номинации «Лучший художник кукол» художник Актюбинского областного театра кукол «Алакай» Асия Курманалина награждается за постановку «Белый кораблик» (Ш. Айтматов).

    Благодарственными письмами были награждены 14 театров, индивидуально- 9, принявших участие в фестивале.


    Все победители номинаций получили денежные призы. Главный приз составил 130 0000 тенге.

    Член жюри, профессор Грузинского государственного университета кино и театра им.Шота Руставели Лаша Чхартишвили высоко оценил организацию VI Международного фестиваля кукольных театров «Ортеке» и особо выделил выступление казахстанских театров. Гость поблагодарил корейский академический театр и главного организатора данного мероприятия. VI Международный фестиваль кукольных театров «Ортеке» проводится каждые два года. В этом году этот турнир прошел в Алматы.

    Автор:

    Артем Волков

    Алматы Культура
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