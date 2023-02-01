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    В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета

    1 Февраля 2023, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2-3 февраля в Алматы состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В нем примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России, а также Узбекистана – в качестве представителя государства-наблюдателя при ЕАЭС. Повестка мероприятия охватывает вопросы торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, железнодорожных и мультимодальных грузоперевозок, энергетики и др.

    В эти дни премьер-министры стран ЕАЭС также примут участие в пленарной сессии пятого юбилейного форума Digital Almaty и ознакомятся с международной выставкой цифровых проектов.Кроме того, в рамках мероприятия состоится церемония награждения победителей IT-премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации Digital Almaty Awards.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Алматы ЕАЭС
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