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    В Алматы прошел ІІ Форум представителей Парламентских комитетов стран ЕАГ

    7 Июня 2023, 08:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Основной темой ІІ Форума представителей Парламентских комитетов стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма стали вопросы совершенствования антитеррористического законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

    Форум прошел в Алматы с участием Заместителя Председателя Сената Парламента РК Ольги Перепечиной, которая в приветственном слове отметила, что прямой многосторонний диалог между законодателями является важным шагом в развитии ЕАГ.

    В работе Форума приняли участие депутаты парламентов и руководители подразделений финансовой разведки 9 стран-участниц ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), а также в качестве наблюдателей представители Армении, США, ОДКБ и Контртеррористического управления ООН. Кроме того, в мероприятии в качестве приглашенного гостя приняли участие представители ОАЭ.

    Парламентарии обсудили практику законодательного регулирования мер по отслеживанию, выявлению и пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности. Поделились опытом и примерами разработки законопроектов, их экспертного и общественного обсуждения.

    Участники Форума выразили единую позицию, что только слаженная работа в рамках межпарламентского сотрудничества, в том числе по имплементации стандартов ФАТФ и в ускорении ратификационных процессов, наглядно отразится на повышении эффективности ЕАГ.

    В завершение Форума его участниками принята Итоговая декларация, призывающая государства-члены ЕАГ принять меры по гармонизации подходов к законодательному регулированию вопросов противодействия финансированию терроризма, а также вовлечению молодежи и НКО в противоправную деятельность.

    Напомним, с 4 по 9 июня в Алматы проходит Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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