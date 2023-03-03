В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Награжденных было более 60 сотрудников. Им вручили государственные награды, Благодарственные письма Президента РК, а также ведомственные награды – медали и нагрудные знаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Министр по ЧС Юрий Ильин наградил в Алматы спасателей, вернувшихся после ликвидации последствий землетрясения в Турции. Церемония награждения прошла на базе Республиканского оперативно-спасательного отряда, где служат спасатели.

Выступая перед личным составом, министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что их высоко оценили не только граждане Турции, но и соотечественники, которые гордо отзывались о земляках.

«Вы выполняли с честью и достоинством то поручение, которое перед нами поставил Глава государства. Эта оценка наших граждан воплотилась в те государственные награды, которые сегодня будут присвоены сотрудникам, все будут отмечены ведомственными наградами. В мирное время есть место подвигам и вы этот подвиг совершаете каждый день, спасая человеческие жизни. Наши подразделения МЧС направлены на то, чтобы вовремя прийти нуждающимся на помощь, поэтому еще раз огромное спасибо. Я благодарен прежде всего нашим ветеранам, которые сегодня с нами в строю, что они приложили много усилий к вашей подготовке», - обратился к гарнизону Юрий Ильин.





Министр подчеркнул оперативную и слаженную работу спасателей РОСО, Центра медицины катастроф в Турции, добавив, что в Турции они получили колоссальный опыт, который будет учтен в дальнейшей подготовке спасателей.

«Я благодарен спасателям, медработникам Центра медицины катастроф, государственного материального резерва, войсковым частям за ту оперативную работу, которую мы приложили для доставки гуманитарной помощи турецкому и сирийскому народу, родственникам и родным за моральную поддержку и переживания, за то, что вы выполняли свой профессиональный долг, рискуя жизнью. Главное, что вы вернулись живыми и здоровыми!», - заключил министр.

Благодарственные письма Президента РК, а также ведомственные награды - медали и нагрудные знаки получили все без исключения спасатели, побывавшие в заграничной командировке. Не остались без внимания и наград собаки-спасатели. Их вклад в спасательной операции был не менее значительным. Всего в Турции спасатели вытащили живыми из-под завалов 7 человек и извлекли 88 погибших. Работали ежедневно по 16 часов в сутки. Их работой восхитились турецкие коллеги, которые готовы обучаться в Казахстане и перенимать опыт.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил Правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

Также двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека.

Глава государства заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.



