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    В Алматы майора полиции осудили на 4 года за присвоение денег покойной

    18 Сентября 2021, 20:50

    АЛАМТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы майора полиции осудили на 4 года за присвоение денег покойной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    «16.09.2021 года приговором Алмалинского районного суда г.Алматы начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Отдела криминальной полиции (ОКП) Управления полиции Медеуского района ДП г.Алматы майор полиции Саттарбаев Е.Н. осужден к 4 годам лишения свободы (ст.189 ч.3 п.2 УК). Е.Н. Саттарбаев подозревался в хищении путем присвоения вверенного чужого имущества, а именно через написание фиктивной расписки о получении родственницей покойной денежных средств в размере 862 тыс. тенге», - говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Суды Судебный процесс МВД РК Борьба с коррупцией
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