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    В Алматы и семи областях объявлено штормовое предупреждение

    8 Апреля 2023, 22:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В семи областях и в городе Алматы 9 апреля объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    В горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области 17-22, порывы 27 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ночью и утром на севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

    Ночью в центре, днем на юге Мангистауской областиожидается сильный дождь. На юге, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на юге области 15-20 м/с.

    В горных, предгорных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с.

    В г. Алматы временами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 м/с.

    На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

    Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В г. Кызылорда ночью ожидается гроза.

    Ночью в центре, днем в центре, на юге Актюбинской области ожидается ветер восточный порывы 15 м/с.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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