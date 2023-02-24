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    В Алматы и Павлодаре задержаны граждане Таджикистана с поддельными документами – КНБ

    24 Февраля 2023, 10:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О задержании иностранных граждан с поддельными справками и печатями в паспортах сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

    Пограничная служба КНБ РК продолжает фиксировать факты использования иностранными гражданами поддельных документов.

    22 февраля 2023 года в международном аэропорту г. Алматы и пункте пропуска «Шарбакты» Павлодарской области задержаны шесть граждан Республики Таджикистан.

    В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы.

    В отношении данных граждан проводится разбирательство.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Павлодарская область Борьба с преступностью Происшествия Таджикистан КНБ Аэропорт Граница
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