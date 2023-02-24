В Алматы и Павлодаре задержаны граждане Таджикистана с поддельными документами – КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О задержании иностранных граждан с поддельными справками и печатями в паспортах сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

Пограничная служба КНБ РК продолжает фиксировать факты использования иностранными гражданами поддельных документов.

22 февраля 2023 года в международном аэропорту г. Алматы и пункте пропуска «Шарбакты» Павлодарской области задержаны шесть граждан Республики Таджикистан.

В ходе осуществления паспортного контроля у указанных граждан выявлены поддельные справки о разрешении временного пребывания на территории РК и паспорта с поддельными оттисками штампов Пограничной службы о пересечении границы.

В отношении данных граждан проводится разбирательство.





Фото: gov.kz















