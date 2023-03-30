В Алматинской области двух подростков подозревают в насилии над ребенком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылском районе Алматинской области проводится расследование в отношении двух подростков 12 и 15 лет, которых жительница села Касымбек обвинила в насилии над 8-летним сыном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«23 марта в ОП Жамбылского района обратилась с заявлением жительница села Касымбек, которая сообщила, что в этот же день, в 16:00 часов в отношении ее несовершеннолетнего сына, 2015 года рождения, были совершены насильственные действия сексуального характера. По словам заявительницы, двое подростков – 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом. В настоящее время проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы», - сообщили в полиции.

По данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка, 2011 г.р. - возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 127 КоАП РК.

Кроме того, 27 марта соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.



