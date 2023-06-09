В алматинских горах потерялся турист из Греции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Греции заблудился в горах и послал сообщение со своей геолокацией, передает МИА «Казинформ».

В 21:37 на пульт Службы спасения города Алматы «109» поступило сообщение, что гражданин Греции Г. вышел на маршрут «Волчья гора» и все еще не вернулся в город.

Об этом сообщил хозяин хостела, где проживает турист. По его словам, с мобильного телефона туриста пришло смс хозяину хостела. Он отправил геоданные и текст, где сообщает, что он не может найти обратный маршрут и продолжать движение тоже из-за отсутствия осветительных приборов, просит помощи в оказании спуска.

На место были направлены Спасатели Службы спасения. В 01:11 спасатели нашли туриста и начали спуск. В медицинской помощи не нуждается.