В Актюбинской области откроют еще 11 опорных школ

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на базе действующих учебных заведений откроют еще 11 опорных школ. Первая опорная школа была открыта в январе в селе Бестамак. О ходе реализации задач по улучшению качества и доступности услуг образования, поставленных Главой государства, говорили на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе совещания приняли участие руководители госорганов, представители Фонда устойчивого развития образования. В текущем году фонд намерен создать в районах Актюбинской области 11 опорных школ на базе действующих учебных заведений. Для этого школы будут обеспечены необходимым материально-техническим оснащением на общую сумму около 3 млрд тенге в рамках проекта «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», финансируемого фондом «Қазақстан халқына».

Аким области Ералы Тугжанов назвал реализацию данного проекта важным шагом для дальнейшего повышения качества среднего образования в сельской местности.

«При поддержке Главы государства в стране созданы все условия для всестороннего развития и качественного образования детей. Тем не менее, есть также факторы, влияющие на разрыв в образовании между городскими и сельскими школами. Для решения этих вопросов в области реализуется ряд мер. 51% школ области - малокомплектные. Первыми мы запустили региональный проект «БІЛІМ ALL» по поддержке малокомплектных школ. Главная цель - устранение разрыва в уровне образования между сельскими и городскими школами, который до начала проекта достигал 15%. Сегодня проект показывает свою высокую эффективность. Мы намерены и далее работать в данном направлении. Наряду с этим, проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» позволит сельским школьникам иметь доступ к качественному образованию в местности, в которой они проживают, а также консолидировать образовательные ресурсы», - подчеркнул он.

Директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев высоко оценил опыт Актюбинской области по развитию школьного образования в селах.

«В прошлом году нами была проведена инвентаризация и обновление материальной базы одной школы. В текущем году будет обновлено 11 школ, которые станут опорными. Всего будут оснащены 350 кабинетов предметной направленности и дополнительных навыков. Будут проведены мероприятия по обучению 900 педагогов. В рамках реализации проекта охватим более 7900 учащихся. Кроме того, партнером проекта НИШ будет выполнена большая программа по повышению квалификации учителей школ», - проинформировал Данияр Токтарбаев.

Он поблагодарил Ералы Тугжанова за поддержку и оказание содействия в реализации проекта, отметив, что Актюбинская область первой среди регионов будет иметь полностью укомплектованную опорную школу в каждом районе.

Как известно первая опорная школа региона была презентована в январе текущего года в селе Бестамак Алгинского района. В школе полностью обновили материально-техническую базу - оснастили 27 учебных кабинетов и школьные мастерские, открыли кабинеты дополнительного образования - STEM лабораторию, АРТ-студию, телестудию, библиотеку с коворкинг-зоной. На эти цели было выделено 250 млн тенге.

Кроме того, при участии АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» в опорных школах внедряются лучшие педагогические практики и методики, направленные на повышение квалификации учителей и формирование образовательной среды высокого качества.