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    В Актюбинской области изберут 205 депутатов маслихатов

    26 Января 2023, 18:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на предстоящих выборах будут избраны 205 депутатов в маслихаты различных уровней и один депутат в Мажилис Парламента РК. На данный момент идет процесс выдвижения кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Постановлением ЦИК РК определены границы одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК в границах Актюбинской области.

    По словам председателя облизбиркома Нурлыбека Жусипова, в областной маслихат будут избираться 34 депутата, половина из них по партийным спискам, 50 процентов – по мажоритарной системе. В городе и в районах – полностью по мажоритарной системе.

    «По городу Актобе определены 32 избирательных округа, здесь депутаты избираются по мажоритарной системе. В районах – 139 избирательных округа, они все идут по мажоритарной системе.

    Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов, который продлится до 8 февраля. По мажоритарной системе кандидат может идти путем самовыдвижения. Самовыдвиженец сначала должен определиться, по какому избирательному округу он хочет баллотироваться, можно как по месту жительства, так и в другом месте, но затем он будет обязан там прописаться», - сообщил Жусипов.

    В местных газетах «Актобе», «Актюбинский вестник», в районных изданиях опубликованы данные о территориальных избиркомах, куда можно обратиться за консультацией и для сдачи документов.

    По словам Жусипова, самовыдвиженцу необходимо сдать в избирком три документа – копию удостоверения, автобиографию, заполнить бланк заявления. Затем окружная комиссия проверяет соответствие кандидата, в том числе наличие, отсутствие судимости и принимает постановление о соответствии или несоответствии. При соответствии извещает кандидата. В этот же день кандидат должен сдать избирательный взнос, который составляет 5 МЗП или 350 тысяч тенге для маслихатов и 15 МЗП или 1 050 000 тенге для выборов в Мажилис. Помимо этих документов необходимо сдать налоговую декларацию на 1 января 2023 года. Если все документы соответствуют, то кандидату выдается соответствующее удостоверение. Затем с 18 февраля до 18 марта идет процесс агитации.

    Избирательный взнос возвращается, если кандидат становится депутатом, или набирает не менее 5 % голосов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Мажилис Выборы Маслихат Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
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