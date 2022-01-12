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    В Актобе задержан водитель, наехавший на полицейского во время беспорядков

    12 Января 2022, 20:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе возбуждено уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля, который во время беспорядков на площади акимата наехал на полицейского в оцеплении. Об этом рассказал сегодня в ходе прямого эфира заместитель акима области Руслан Хамбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время митинга перед акиматом сотрудники полиции защищали здание. Один из водителей автомобилей сел за руль и совершил наезд на сотрудника полиции. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Нападение на представителя власти». Проводится досудебное расследование», - сказал заместитель акима области.

    В полицию были доставлены 960 лиц, участвовавших в беспорядках.

    «Возбуждено 11 уголовных дел по фактам организации массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на здание и актов терроризма. Задержаны и доставлены в отделы полиции порядка 960 лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений в изолятор временного содержания помещено семь лиц. В отношении четырех лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Подвергнуто административному аресту 312 человек, в отношении остальных проводятся проверочные оперативные мероприятия», - говорит Руслан Хамбаров.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Судебный процесс ЧП-2022
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