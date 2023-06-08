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    В Актобе задержали сотрудников службы охраны МВД

    8 Июня 2023, 23:28

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сотрудников управления специализированной службы охраны (УССО) МВД РК задержали в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «Сотрудникам Управления службы безопасности ДП Актюбинской области поступила информация о нарушениях выплаты денежных средств. Проведена аудиторская проверка, в результате которой в ИВС водворены сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК.

    6 июня в отношении должностных лиц начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

    Иная информация в рамках расследования уголовного дела не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Коррупция МВД РК Регионы Борьба с коррупцией Актобе
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