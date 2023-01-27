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    В Актобе в суд передано дело в отношении директора школы, напавшего с ножом на жену и ребенка

    27 Января 2023, 14:24

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дело директора школы Шалкарского района по обвинению в покушении на убийство беременной жены и ребенка, передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Согласно материалам дела, инцидент произошел в 2022 году в Шалкарском районе. Семейный скандал произошел дома. По словам прокуроров, после ссоры мужчина набросился на беременную жену с ножом. Также он нанес колото-резаные раны восьмилетней падчерице. Обеим был причинен легкий вред здоровью. В отношении подозреваемого было начато дело по части второй статьи 24, части второй статьи 99 УК РК – покушение на убийство беременной женщины, заведомо несовершеннолетнего лица.

    Пострадавшая работала педагогом в школе, которую возглавлял ее муж. О мужчине коллеги отзываются положительно. Полгода он возглавлял школу, до этого 10 лет был методистом в районном отделе образования. После случившегося инцидента директора школы отстранили от работы.

    «Уголовное дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, предварительное слушание назначено на 2 февраля», - сообщили в пресс-службе областного суда.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Суды Происшествия Судебный процесс
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