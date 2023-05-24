Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК

    24 Мая 2023, 00:21

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошли мероприятия в честь памяти первого председателя Мажилиса РК Марата Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ряд мероприятий были проведены с 12 мая в Западно-Казахстанском медицинском университете, названном в честь видного государственного деятеля, профессора Марата Оспанова. Был проведен международный турнир по борьбе на поясах с участием команд Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и России, а также открытый турнир по мини-футболу среди медицинских вузов Казахстана.

    Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, президент общественного фонда имени Марата Оспанова Бакыт Оспанова, депутат Мажилиса Парламента РК Галымжан Елеуов, профессорско-преподавательский состав вуза возложили цветы к бюсту крупнейшего политического деятеля независимого Казахстана, осмотрели музей, посвященный развитию медицины Западного региона.


    Затем в конференц-холле имени Аккагаз Досжановой состоялся вечер памяти «Жарқ етіп аққан бір жұлдыз», в рамках которого были организованы фотовыставка о жизни общественного деятеля, книжная выставка «Марат Оспанов: ұстаз, саясаткер, ғалым».

    Ералы Тугжанов отметил, что Марат Оспанов внес значительный вклад в формирование отечественного парламентаризма, развитие законодательной базы и совершенствование современной налоговой системы Казахстана.

    «Парламент обеспечил широкую и открытую дискуссию при обсуждении законодательного процесса и сложных социально-экономических вопросов развития страны в тот период. В этих вопросах Марат Оспанов демонстрировал высокий уровень профессиональной компетенции, его заслуженно считали политиком-стратегом. Имя выдающегося общественно-политического деятеля заслуженно присвоено единственному в Западном Казахстане медицинскому университету. Выпускники вуза сегодня плодотворно трудятся во всех уголках страны. Университет сотрудничает с 45 ведущими зарубежными вузами в области медицинской науки, образования и практического здравоохранения. Прикладные и фундаментальные научные проекты ученых вуза всегда будут поддержаны с нашей стороны», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Своими воспоминаниями о Марате Оспанове поделились его друзья и соратники – ученые, коллеги.

    Президент общественного фонда имени Марата Оспанова Бахыт Оспанова поблагодарила акима области за содействие в организации мероприятия на родной земле.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Мажилис Память Актобе
    Новости по теме
    Новости по теме
    Память легендарного генерала Сагадата Нурмагамбетова почтили в Вооруженных силах РК
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Как в Казахстане регулируют цены на сжиженный газ, рассказала депутат Смышляева
    Налог на сбор ягод и грибов подверг критике депутат
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз