Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    В Актобе огласили приговор участникам январских событий

    1 Февраля 2023, 23:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор в отношении 18 лиц, причастных к январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Согласно материалам дела, 4 января 2022 года для участия и поддержания акции протеста жителей Жанаозена актюбинцы собрались на одной из улиц, затем пришли на площадь перед акиматом области и начали несанкционированный митинг. 5 января митинг перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением автотранспорта и имущества, оказание сопротивления представителям власти.

    Основное большинство подсудимых вину не признали и говорили, что вышли на мирный митинг, в массовых беспорядках не участвовали. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-медицинской и других экспертиз, видеозаписями, а также материалами дела.

    По итогам рассмотрения дела за недоказанностью участия в массовых беспорядках двое актюбинцев были оправданы и освобождены из зала суда. За ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

    Остальным 16 актюбинцам назначили различные меры наказания в виде лишения свободы и условного лишения свободы. Один из подсудимых был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, участии в массовых беспорядках. Ему с применением закона «Об амнистии» от 2 ноября 2022 года назначили окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    8 подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках и с применением закона об амнистии им назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.

    Троих подсудимых признали виновными в участии в массовых беспорядках и с применением закона об амнистии им назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы. В связи с отбытием наказания полностью их освободили в зале суда.

    Троих актюбинцев признали виновными в участии в массовых беспорядках и приговорили к срокам 1 год, 1 год и 3 месяца, но с применением закона об амнистии освободили от наказания.

    Одного человека приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В его действиях признали рецидив преступлений.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Ранее в Атырау суд огласил приговор в отношении 27 участников январских событий.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Суды Судебный процесс Регионы Алматинская трагедия Актобе Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять лет лишения свободы получил электрик из-за гибели людей при пожаре в Акмолинской области
    Ущерб более 6,1 млрд тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы
    Блогер Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы
    За хищение более 100 млн тенге осуждены полицейские в Акмолинской области
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров