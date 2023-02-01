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    В Актобе необоснованно затягивалось продление сроков аренды земель под бизнес

    1 Февраля 2023, 11:12

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области выявил необоснованное затягивание рассмотрения заявлений сроков аренды земельных участков в городе Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК..

    В ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что в отдел земельных отношений города, с ноября 2022 года по настоящее время, от местных предпринимателей поступило 30 заявлений на продление аренды ранее выданных земельных участков.

    Хотя бизнесмены города имели полное право продлить договор аренды участков на новый срок при условии надлежащего исполнения обязанностей и неизменности границ земельного участка.

    Таким образом, отдел земельных отношений создавал искусственный барьер для ведения добросовестного бизнеса.

    Антикоррупционная служба по Актюбинской области внесла рекомендации по устранению административных барьеров акимату, после чего продление аренды земельных участков для обратившихся предпринимателей было одобрено.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Актюбинская область Борьба с коррупцией Актобе
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