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    В Актау до 2026 года построят 9 и снесут 15 старых домов

    21 Февраля 2023, 08:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау работы по ликвидации и реконструкции ветхих домов ведутся последние 7 лет. Тем самым, проблема ветхого жилья решится поэтапно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

    На начальном этапе, а именно, с 2016 по 2022 годы, было снесено 15 старых (двухэтажных) и построено 7 жилых домов (пятиэтажных) с последующим переселением жильцов. К примеру, жильцов старых домов, расположенных в 3 микрорайоне, обеспечили 257 квартирами.

    «Реализация программы, направленная на модернизацию старого жилого фонда, в будущем продолжится. Благодаря чему ситуация с ветхим жильем будет поэтапно решаться», - сказал заместитель акима города Актау Имаммахмут Шагирбаев.

    В частности, работы по строительству и реконструкции старых домов продолжатся до 2026 года. Планируется, что за этот период в областном центре будет построено 9 жилых домов на 590 квартир. Благодаря этому 15 старых домов будут снесены, а жильцы 176 квартир будут переселены во вновь построенные дома.

    Стоит отметить, ответственными лицами проводятся соответствующие работы по привлечению потенциальных инвесторов.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акимат Строительство Жилье Мангистауская область
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