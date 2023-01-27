В Акмолинской области за хищение 1,3 млрд тенге осужден руководитель отдела ЖКХ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вынесен приговор за хищение бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

Руководитель Отдела ЖКХ Ж. и еще четыре работника ТОО совершили растрату бюджетных средств в сумме 1,3 миллиарда тенге (статья 189 часть четвертая пункт второй УК).

Деньги выделялись для строительства объекта электроснабжения поселка Кызылсуат Целиноградского района.

Виновные осуждены к семи и восьми годам лишения свободы. Мера наказания определена судом в зависимости от их участия в данном преступлении.

Дополнительно руководитель Отдела ЖКХ пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. А предприниматели лишены права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях на 10 лет.

Приговором суда с осужденных в доход государства взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.



