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    В Акмолинской области за хищение 1,3 млрд тенге осужден руководитель отдела ЖКХ

    27 Января 2023, 12:04

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области вынесен приговор за хищение бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

    Руководитель Отдела ЖКХ Ж. и еще четыре работника ТОО совершили растрату бюджетных средств в сумме 1,3 миллиарда тенге (статья 189 часть четвертая пункт второй УК).

    Деньги выделялись для строительства объекта электроснабжения поселка Кызылсуат Целиноградского района.

    Виновные осуждены к семи и восьми годам лишения свободы. Мера наказания определена судом в зависимости от их участия в данном преступлении.

    Дополнительно руководитель Отдела ЖКХ пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. А предприниматели лишены права занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях на 10 лет.

    Приговором суда с осужденных в доход государства взыскан причиненный материальный ущерб.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Акмолинская область Борьба с преступностью Суды Строительство Судебный процесс Бюджет Борьба с коррупцией
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