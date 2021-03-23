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    В Акмолинской области продолжается марафон добрых дел

    23 Марта 2021, 15:58

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Под девизом «Марафон добрых дел» в год 30-летия Независимости Казахстана по всей стране стартовали социальные и благотворительные мероприятия. Акмолинская молодежь также продолжает делать добрые дела, не оставаясь в стороне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

    В частности, начиная с марта областной молодежно-ресурсный центр совместно с областным центром поддержки волонтеров посетили дом престарелых «Үміт Шаңырақ» в городе Кокшетау, очистили территорию его двора от снега. Данную акцию подхватили и местные вузы.

    Помимо праздничного веселья и угощений национальной кухни, студенты порадовали жителей серией добрых дел. Более 150 студентов Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова и университета имени А. Мырзахметова расчистили снег на аллее, а также во дворах домов пожилых людей.

    «Я живу одна. Благодарна за оказанную помощь. Хочу выразить огромную благодарность коллективу университета за организацию данного мероприятия», - поделилась пенсионерка Раиса Антонова.

    Как отметили в областном ресурсном центре, целью данного марафона является развитие благотворительного движения, объединяющего людей и организации, стимулирование людей к совершению добра. Всего было очищенно от снега более 100 жилых дворов области.

    «С начала года под руководством фронт-офиса Центра поддержки волонтеров Акмолинской области по направлению «Qamqor» проведено 83 мероприятия с охватом 1 720 семей. В этот период волонтеры охватили социально уязвимые слои населения, провели различные благотворительные акции, акции по уборке снега, продуктовые корзины для многодетных и малообеспеченных семей», - добавил специалист молодежно-ресурсного центра Женис Балабеков.

    К слову, специалисты областного и городского молодежного ресурсных центров раздали жителям города более 500 букетов цветов и вручили поздравительные открытки с Наурызом. Совместно с общественным объединением «Доброе сердце Lider.kz» раздали в доме престарелых «Үміт Шаңырақ» и пансионате для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 25 килограммов баурсаков и 15 литров кумыса.


    Автор:

    Акмолинская область Благотворительность НПО Общество 30 лет Независимости
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