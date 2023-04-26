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    В Air Astana опровергли информацию о спонсировании ремонта стадиона турецкого ФК Beşiktaş

    26 Апреля 2023, 10:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Air Astana опровергла информацию о том, что предлагала спонсировать ремонт кровли стадиона турецкого футбольного клуба Beşiktaş, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    До этого турецкие ресурсы fotospor.com, duhuliye.com и karakartal.com, а также российский championat.com опубликовали информацию о том, что Air Astana вместе с южнокорейскими, британскими и российскими компаниями предложила спонсировать ремонт кровли футбольного стадиона клуба Beşiktaş.

    В пресс-службе авиакомпании опровергли эту информацию, отвечая на запрос Казинформ.

    «Информация о нашей компании в этой новости не соответствует действительности. Авиакомпания не делала спонсорских предложений указанному клубу», — говорится в ответе.

    Также компания Air Astana заявила, что не будет выяснять, кто и с какой целью распространил о них ложную информацию, и не будет принимать соответствующих мер.

    Напомним, сначала на турецких, а затем и на российских сайтах появилась информация о том, что несколько крупных компаний из нескольких стран предложили спонсорство футбольному клубу Beşiktaş, отметив, что среди них есть и российский «Газпром», а также казахстанская Air Astana.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана СМИ Спорт Турция Футбол Авиация
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