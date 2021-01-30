В Агдаме начинает работу турецкий-российский мониторинговый центр

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня начинает работу совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме, созданный в рамках совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, передает МИА «Казинформ».

Созданный по соответствующему пункту совместного заявления президента Азербайджанской Республики, президента Российской Федерации и премьер-министра Армении турецко-российский совместный мониторинговый центр с сегодняшнего дня начинает свою деятельность. Турецкие военнослужащие, которые будут представлены в Совместном мониторинговом центре, прибыли в Азербайджан. Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

Представитель азербайджанского оборонного ведомства сообщил, что российские военнослужащие, которые будут работать в этом центре, уже находятся в Азербайджане, сообщает ТАСС.

Напомним, 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация , на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы РФ.



