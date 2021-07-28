В аэропорту Актобе в пилотном режиме запущен сервис цифровых документов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время сервис цифровых документов в пилотном режиме запущен в аэропортах гг. Нур-Султан и Алматы. С 28 июля 2021 года проект запускается в аэропорту г. Актобе. Пассажиры, вылетающие регулярными рейсами между вышеуказанными тремя городами, для подтверждения личных данных могут предъявить электронное удостоверение личности через мобильное приложение «Egov Mobile». Тем самым, пассажиры смогут путешествовать с использованием цифрового удостоверения личности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Пассажиры, использующие сервис цифровых документов, при регистрации на рейс на стойке регистрации аэропорта, а также прохождении предполетного досмотра, должны показать QR-код, который генерируется приложением «Egov Mobile».

В связи с тем, что сервис цифровых документов в аэропортах в настоящее время запускается в пилотном режиме, пассажирам, которые планируют использовать данный сервис, Рекомендуется иметь при себе оригинал удостоверения личности.

В целях исполнения поручения Главы государства по цифровизации процессов предоставления удостоверений личности в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, Комитетом гражданской авиации, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан, АО «НИТ», и другими заинтересованными органами и организациями ведется работа по возможности использования цифровых документов на воздушном транспорте.