В 5,5 раза увеличилось количество туристов, посещающих Туркестан

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Туркестанскую область за 10 месяцев текущего года посетили более 1,3 млн. гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Если до пандемии в 2019 году количество посетителей превышало 1 млн., то в прошлом, в 2020 году, в связи с ограничениями, город посетили более 300 тыс. человек.

В этом году количество прибывших в регион туристов увеличилось в 5,5 раза. Более того, с 2018 года в области функционировало 148 гостиниц, на сегодня в области возведено еще 40 гостиниц, из них 188 на 8000 мест. Пропускная способность гостиниц 8000 туристов в день. В то же время ведется работа по привлечению инвесторов в строительство новых гостиниц и созданию оптимальных условий для туристов. Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал Умирзак Шукеев.

«В этом году после снятия карантинных мер в Туркестане прошел ряд международных мероприятий. Среди ни - сессии ТюркПА с участием представителей парламентов шести стран, медиа-форум для представителей тюркоязычных стран, международный форум «Великий Шелковый путь – Великое наследие» и другие мероприятия, которые способствовали потоку посетителей в наш регион», - сказал глава региона.

Благодаря непрерывному развитию сферы туризма в области к 2025 году планируется увеличить поток туристов и количество посетителей на 2,5 млн. человек.