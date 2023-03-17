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    В 30 раз увеличилось поголовье архаров в Каратау

    17 Марта 2023, 09:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На момент создания особо охраняемой природной территории, в 2004 году на территории Каратауского заповедника в Туркестанской области обитало не больше 40 голов каратауского архара. В результате обеспечения охранного режима в 2022 году их численность составила 1136 голов. Весенний учет животных уже начался, продолжится до 31 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

    Каратауский государственный природный заповедник был создан 1 марта 2004 года. Его территория расположена в Центральной части хребта Каратау, который является ответвлением северо-западных дуг Тянь-Шаня на территории Туркестанской области. Наивысшая точка хребта – гора Мынжилки – в верховьях Бессаза с отметкой 2176 м, входит в территорию заповедника. Заповедник граничит с пустынями Мойынкум, Кызылкум, Бетпак-Дала. Его площадь составляет 34 300 га.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Экология Минэкологии Животные
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