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    В 2023 году впервые была назначена выплата в связи с потерей работы 14,3 тысячи казахстанцам

    27 Февраля 2023, 07:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 февраля 2023 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) составила 33,5 тысячи человек, при этом 14,3 тысячи гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45 % от потерянного дохода.

    Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

    - авторизоваться на портале eGov.kz;

    - в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

    - заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

    - в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

    - если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

    Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

    При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

    Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

    В целях реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, с 1 января 2023 года увеличен коэффициент замещения утраченного дохода с 40% до 45%. При этом порядок назначения выплаты сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

    Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснулось действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое произведено автоматически.

    Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

    Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получение государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минтруда РК Общество
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