В 2023 году в Казахстане начнут работу 14 крупных химических предприятий на 1040 рабочих мест

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Химическая промышленность является одной из стратегически важных отраслей национальной экономики. Она играет особую роль в обрабатывающей промышленности, оказывая прямое влияние на развитие таких ключевых сфер, как металлургия, сельское хозяйство и строительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В 2022 году в химической отрасли Казахстана введено 10 проектов общей стоимостью 54,6 млрд тенге. При выходе на полную мощность данные проекты должны произвести продукцию на 310 млрд тенге. При этом 83% объема предназначается на экспорт, а 17% - на импортозамещение.

В 2023 году планируется ввод еще 14 проектов на общую сумму 58,1 млрд тенге. В том числе заводы по производству эмульсионных взрывчатых веществ, растворителей, химических реагентов для металлургической отрасли, а также желатина.

Новые проекты обеспечат 1040 рабочих мест, где 17,6% и 14,4% приходятся на долю сельской местности и моногородов, соответственно. Планируемый объем всех производств при выходе на полную мощность составит порядка 59 млрд тенге, в том числе на экспорт планируется 11,6 млрд тенге, на импортозамещение – 47,4 млрд тенге.

Кроме этого, в химической отрасли запланированы 98 инвестиционных проектов на сумму порядка 6 трлн тенге и с созданием 13,9 тысячи постоянных рабочих мест. В разрезе регионов наибольшее количество проектов химической отрасли придется на Жамбылскую область (16 проектов, или 16,33%). Их значительная часть охватит производство минеральных удобрений и продукции неорганической химии (щелочной хлор, хлорид кальция, кальцинированная сода).

Стоит отметить, что 13 проектов приходится на долю Мангистауской области. В регионе планируется запустить заводы по производству зеленого водорода, аммиака, карбамида и биопротеина.

Большинство перспективных проектов нацелены на производство базовых химических продуктов - аммиака, каустической и кальцинированной соды. Это должно оказать положительное влияние на развитие как самой химической промышленности, так и ряда других смежных отраслей.





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