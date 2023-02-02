Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    В 2023 году в Казахстане начнут работу 14 крупных химических предприятий на 1040 рабочих мест

    2 Февраля 2023, 11:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Химическая промышленность является одной из стратегически важных отраслей национальной экономики. Она играет особую роль в обрабатывающей промышленности, оказывая прямое влияние на развитие таких ключевых сфер, как металлургия, сельское хозяйство и строительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    В 2022 году в химической отрасли Казахстана введено 10 проектов общей стоимостью 54,6 млрд тенге. При выходе на полную мощность данные проекты должны произвести продукцию на 310 млрд тенге. При этом 83% объема предназначается на экспорт, а 17% - на импортозамещение.

    В 2023 году планируется ввод еще 14 проектов на общую сумму 58,1 млрд тенге. В том числе заводы по производству эмульсионных взрывчатых веществ, растворителей, химических реагентов для металлургической отрасли, а также желатина.

    Новые проекты обеспечат 1040 рабочих мест, где 17,6% и 14,4% приходятся на долю сельской местности и моногородов, соответственно. Планируемый объем всех производств при выходе на полную мощность составит порядка 59 млрд тенге, в том числе на экспорт планируется 11,6 млрд тенге, на импортозамещение – 47,4 млрд тенге.

    Кроме этого, в химической отрасли запланированы 98 инвестиционных проектов на сумму порядка 6 трлн тенге и с созданием 13,9 тысячи постоянных рабочих мест. В разрезе регионов наибольшее количество проектов химической отрасли придется на Жамбылскую область (16 проектов, или 16,33%). Их значительная часть охватит производство минеральных удобрений и продукции неорганической химии (щелочной хлор, хлорид кальция, кальцинированная сода).

    Стоит отметить, что 13 проектов приходится на долю Мангистауской области. В регионе планируется запустить заводы по производству зеленого водорода, аммиака, карбамида и биопротеина.

    Большинство перспективных проектов нацелены на производство базовых химических продуктов - аммиака, каустической и кальцинированной соды. Это должно оказать положительное влияние на развитие как самой химической промышленности, так и ряда других смежных отраслей.


    Фото: ab-dpo.ru

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поручил направить гуманитарную помощь Сирии
    Товарные интервенции по овощам начинаются в регионах РК
    Запрет на вывоз нефтепродуктов всеми видами транспорта ввели в Казахстане
    Студенты и школьники Экибастуза будут учиться онлайн
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров