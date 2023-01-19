В 2023 году туризм вернется к допандемийному уровню - прогноз UNWTO

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Более 900 млн туристов совершили международные поездки в 2022 году. Это вдвое больше, чем годом ранее. Такие данные следуют из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно обновленным данным UNWTO, мировой туризм восстановился на 63% от уровня, существовавшего до пандемии. Рост числа международных туристов наблюдается по-разному в разных частях мира.

«Наибольший прирост наблюдался на Ближнем Востоке, где число прибывших выросло до 83%, на втором месте – Европа, здесь международный туризм составил почти 80% от допандемийного уровня 2019 года. Самый низкий прирост наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, здесь это число составило всего 23% из-за более жестких карантинных ограничений», - сообщает UNWTO.

Организация прогнозирует, что восстановление международного туризма продолжится в течение 2023 года, даже несмотря на то, что сектор сталкивается с экономическими проблемами и геополитическими вызовами. Такая ситуация может привести к тому, что в этом году туристы будут вести себя более осторожно, сократив расходы и время для поездок, предпочитая оказаться ближе к дому.

В документе также отмечается, что многое в этой отрасли будет зависеть от возобновления поездок китайских туристов, так как КНР до 2020 года являлся крупнейшим рынком выездного туризма в мире. Их возвращение окажет сильное положительное влияние на восстановление туристического сектора в мире, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает UNWTO, Европа по-прежнему будет пользоваться большим туристическим потоком из США, отчасти из-за ослабления евро по отношению к доллару США.

Согласно прогнозным сценариям UNWTO на 2023 год, число международных туристов в этом году может достичь 80-95% от уровня, существовавшего до пандемии. Однако это будет зависеть от степени экономического спада, продолжающегося восстановления туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развития конфликта в Восточной Европе.



