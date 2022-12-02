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    В 2022 году в Павлодарской области посажено 16,8 млн деревьев

    2 Декабря 2022, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2021 году в санитарно-защитных зонах предприятиями Павлодарской области были высажены более 40 тыс. деревьев. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее, Президентом страны поручено создать «зеленые пояса» вокруг каждого областного центра. Поэтому, в рамках реализации поручения Главы государства, необходимо совместно с крупными предприятиями проработать вопрос создания «Зеленого пояса» вокруг города Павлодара», – сказал С. Брекешев.

    В своем выступлении министр отметил, что в текущем году в Павлодарской области посажено 16,8 млн деревьев на площади 3,2 тыс. га. Эта работа ведется в рамках реализации инициативы Президента К. Токаева по увеличению лесистости территории Казахстана с 5 % до 5,3 % к 2030 году.

    По словам С. Брекешева, в Павлодарской области к озеленению привлекаются крупные природопользователи. В 2021 году в санитарно-защитных зонах предприятиями были высажены более 40 тыс. деревьев. В течение четырех лет АО «Алюминий Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод» планируют посадить порядка 100 тыс. саженцев.

    С. Брекешев также сообщил, что Министерством разработаны законопроекты по административной и уголовной ответственности за нарушение требований лесного законодательства, которые находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Павлодарская область Экология Минэкологии
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