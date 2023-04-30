В 2022 году в Казахстане произвели 906 тысяч тонн арматуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОО «Арматурный Таразский завод» запустил производство арматуры европейского качества в Жамбылской области. При выходе на производственную мощность предприятие будет выпускать 350 тысяч тонн продукции в год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

На производстве запущена современная высокотехнологичная автоматизированная прокатная линия, которая позволит выпускать высококачественную арматуру класса А-500 с возможностью импортозамещения и экспорта в зарубежные страны. На производстве создано 90 новых рабочих мест, проект позволит увеличить долю местного содержания на рынке строительных материалов РК. Новый завод обеспечит замещение 47% импорта арматуры.

Проект реализован благодаря действующей политике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, которое продолжает работу по полноценной загрузке отечественных металлургических предприятий стратегическим сырьем в виде лома и отходов черных и цветных металлов.

Стоит отметить, что за последние 3 года в стране наблюдается положительная динамика в области производства арматуры. По итогам 2022 года в Казахстане произведено свыше 900 тыс. тонн продукции, из них на экспорт направлено около 220 тыс. тонн.

В то же время в страну было завезено около 700 тысяч тонн. Таким образом, ожидается, что мощности ТОО «Арматурный Таразский завод» позволят заместить 47% от общего объема импорта арматуры.



