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    В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии от солнца и ветра, чем от газа

    31 Января 2023, 14:10

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа, согласно подсчетам аналитического центра Ember. Больше всего ветряной и солнечной энергии в ЕС выработала Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    В 2022 году Евросоюз впервые получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном во вторник, 31 января, аналитическим центром Ember, проводящим исследования по климатической политике ЕС.

    Согласно его подсчетам, в прошедшем году в ЕС на солнечную и ветряную энергетику пришлось около 22% выработанной электроэнергии - больше, чем когда-либо. В то же время, сжигание газа дало примерно 20% - это на один процентный пункт меньше, чем в 2021 году.

    Страны Евросоюза произвели в 2022 году 203 тераватт-часов (ТВтч) солнечной энергии, что на 39 ТВтч, или на 24% больше, чем годом ранее. Это позволило сэкономить около 10 млрд евро на закупках газа, пишут аналитики Ember. Ветроэнергетика дала ЕС 420 ТВтч энергии, на 33 ТВтч больше, чем в 2021 году.

    Больше всего «зеленой» энергии произвела ФРГ

    Больше всего энергии из возобновляемых источников получила в ЕС в 2022 году Германия - 126 ТВтч за счет ветра и 59 ТВтч за счет солнца. Однако доля «зеленой» энергии в общем энергобалансе у некоторых стран Евросоюза больше. В частности, солнечная энергетика обеспечивает 14 процентов общего производства электричества в Нидерландах и по 13 процентов - в Греции и Венгрии. В ФРГ этот показатель составляет только примерно 10 процентов.

    Что касается ветроэнергетики, то она дает более 50 процентов выработки Дании, почти 40 процентов - Литве и около 35 процентов - Ирландии. В Германии доля энергии ветра составляет около 20 процентов.

    При этом ФРГ в 2022 добилась наибольшего прогресса в развитии солнечной энергетики, вместе с Испанией и Польшей, и в ветроэнергетике - вместе с той же Польшей и Швецией, отмечается в отчете Ember.

    Фото: dw.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Энергетика Евросоюз
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