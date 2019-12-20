В 2020 году НПО реализуют проекты в поддержку Года волонтеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поддержка неправительственного сектора предусмотрена в стратегических документах. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин на публичной презентации НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нас в очень многих стратегических документах всегда идет такое послание – поддержка неправительственного сектора. Поддержка через государственный социальный заказ и через грантовое финансирование. Для чего это делается? Чтобы поддержать те инициативы, которые предлагаются неправительственным сектором, чтобы они могли профессионально расти по своей отрасли, по своим направлениям. Во-вторых, это конечно, как вы сегодня пригласили бенефициаров, чтобы мы получили обратную связь, чтобы увидеть те результаты, которых вы сегодня добиваетесь для блага общества в социально значимых направлениях», - сказал Д.Есин.

Вице-министр отметил, что уходящий год был Годом молодежи, были впервые реализованы глобальные проекты с большим финансированием. Некоторые из этих проектов найдут свое продолжение. Самое главное, что в предстоящем 2020 году будут реализованы проекты в поддержку Года волонтеров. Следующий год предусматривает модернизацию сознания общества, начиная с каждого гражданина, заканчивая целыми организациями.

В ходе мероприятия Д.Есин вручил благодарственные письма наиболее отличившимся представителям НПО. Затем бенефициары проектов рассказали о полученном опыте в ходе реализации проектов и о положительных результатах. В частности, были представлены актеры первого казахстанского театра особенных актеров, а также было рассказано о том, как волонтеры за счет накопления баллов могут уплатить часть суммы за учебу.

Участники встречи также обсудили вопросы подачи заявок на предоставление государственных грантов и сдачи отчетности, заключения договоров и дальнейшего сотрудничества с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».