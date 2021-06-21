Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Ужесточить ответственность за нерациональное привлечение внешних займов предлагает Счетный комитет

    21 Июня 2021, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова озвучила рекомендации для улучшения платежного баланса страны и стабильности национальной валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Зависимость от нефтегазового сектора создает риски ухудшения состояния платежного баланса и стабильности национальной валюты. Значительные усилия должны быть направлены на поддержку предпринимательства, особенно в промышленности. Растущий государственный долг создают риски макроэкономической стабильности в стране. Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы у нас были четко сформулированные намерения по принятым долговым обязательствам», – сказала Наталья Годунова на совместном заседании Палат парламента.

    По ее словам, необходимо ужесточить ответственность за нерациональное привлечение и использование внешних займов.

    «Когда, из каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга. И не на 1–3 года, а как минимум на 10 лет, здесь нужна ясность и прозрачность. Также необходимо исключить практику привлечения внешних источниковедческого финансирования для реализации текущей деятельности государственных органов – привлечение международных консультантов, изучение зарубежного опыта», – отметила спикер.

    «У нас достаточно своих финансовых и человеческих ресурсов для реализации этих задач. Требуется ужесточение персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов, а также за их несвоевременное освоение, а порой и аннулирование. Об этом говорили и депутаты», – заключила Н. Годунова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    4 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви