Ужесточить ответственность за нерациональное привлечение внешних займов предлагает Счетный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова озвучила рекомендации для улучшения платежного баланса страны и стабильности национальной валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зависимость от нефтегазового сектора создает риски ухудшения состояния платежного баланса и стабильности национальной валюты. Значительные усилия должны быть направлены на поддержку предпринимательства, особенно в промышленности. Растущий государственный долг создают риски макроэкономической стабильности в стране. Задел прочности еще есть, но хотелось бы, чтобы у нас были четко сформулированные намерения по принятым долговым обязательствам», – сказала Наталья Годунова на совместном заседании Палат парламента.

По ее словам, необходимо ужесточить ответственность за нерациональное привлечение и использование внешних займов.

«Когда, из каких источников и в каких объемах планируется осуществлять погашение долга. И не на 1–3 года, а как минимум на 10 лет, здесь нужна ясность и прозрачность. Также необходимо исключить практику привлечения внешних источниковедческого финансирования для реализации текущей деятельности государственных органов – привлечение международных консультантов, изучение зарубежного опыта», – отметила спикер.

«У нас достаточно своих финансовых и человеческих ресурсов для реализации этих задач. Требуется ужесточение персональной ответственности за нерациональное привлечение и использование внешних займов, а также за их несвоевременное освоение, а порой и аннулирование. Об этом говорили и депутаты», – заключила Н. Годунова.