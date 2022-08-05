Ужесточить контроль по вывозу мусора намерены в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай из-за отсутствия каких-либо требований к мусоровывозящим компаниям планируется внедрить механизм регулирования работы в данном направлении, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации пресс-службы главы региона, на территории Абайской области организуют централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов мусоровывозящими компаниями в соответствии с новыми нормами Экологического кодекса РК.

Заместитель акима области Абай Нурбол Нурсагатов в рамках организации систематизированного сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов населения и организаций города Семея посетил полигон твердо-бытовых отходов, а также ознакомился с проектом нового полигона.

В ходе объезда профильным областным и городским службам даны конкретные поручения, связанные с решением вопросов по транспортировке и утилизации ТБО.

Несколько недель назад аким области Нурлан Уранхаев поручил навести порядок с мусором в Семее. Своевременная уборка коммунальных отходов – одна из наиболее часто поднимаемых вопросов со стороны жителей города.

«Проблема была в том, что мусоровывозящие компании, самостоятельно заключали договор с полигоном ТБО, а также с физическими и юридическими лицами на вывоз мусора, большинство из таких компаний не имели соответствующего материально-технического оснащения и спецтехники. Со стороны государства процесс не регулировался. С прошлого года вступили в силу новые нормы Экологического кодекса, согласно которым, местные исполнительные органы должны были организовать централизованный сбор, утилизацию, захоронение мусора. Объявить тендер для определения мусоровывозящих компаний, заключить договора и контролировать процесс. Но этого сделано не было. Процесс шел на самотек, не было механизмов влияния на ответственность компаний.

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев поручил выработать механизм в решении «наболевшего вопроса». На сегодня разработана конкурсная документация и город поделен на участки, чтобы упорядочить и систематизировать процесс вывоза мусора, охватить всю территорию, включая частный сектор и дачные массивы», - сообщил Нурбол Нурсагатов. Планируется заключить договоры с мусоровывозящими компаниями. Будут предусмотрены жесткие санкции за несвоевременность вывоза мусора и иные нарушения договорных условий.

Таким образом, появится механизм регулирования. Проведение тендера на организацию централизованного сбора и транспортировку коммунальных отходов планируется провести в ближайшее время.

В ведомстве сообщили, что сбор отходов от физических и юридических лиц производится специализированными организациями, в дальнейшем ТБО направляются на захоронение и утилизацию. Их деятельность регулируется аппаратом акима области. Предприниматели, планирующие или осуществляющие сбор, транспортировку отходов, восстановление и/или уничтожение неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в областной департамент экологии в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях».

Фото: semeynews.kz

