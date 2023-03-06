Ужесточение наказания за нецензурную брань вступило в силу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, передает МИА «Казинформ».

За мат в общественном месте, а также за оскорбление, осквернение зданий и сооружений может грозить штраф в размере 69 тысяч тенге или арест до 30 суток.

Как ранее сообщал заместитель председателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП, либо исправительные или общественные работы до 120 часов.

«C этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено. Это сделано, в первую очередь, в целях пресечения нарушения общественного порядка. Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, то ответственность за это предусмотрена в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток», - пояснил Ренат Зулхаиров.

По каждой жалобе на нецензурную брань сотрудники полиции будут собирать доказательства: заявление граждан, показание свидетелей, а также видео-, аудиофиксация самого правонарушения, а в необходимых случаях – заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

Нецензурная брань к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает предупреждение либо арест до 5 суток.

За нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена ответственность, если брань высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.

3 января Президент РК подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма», а также поправки по усилению ответственности за экоправонарушения и проявления вандализма.