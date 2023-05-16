Ужесточена ответственность за рекламу финансовых пирамид в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане подписан закон КР «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», ужесточающий ответственность за публичное рекламирование финансовых пирамид, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента КР.

Согласно документу, статья 221 Уголовного кодекса Кыргызской Республики дополнилась отдельной нормой устанавливающей ответственность за рекламирование финансовой пирамиды публично, с использованием СМИ и интернет-ресурсов, сопряженное с причинением ущерба в крупном размере. За рекламу финансовых пирамид предусмотрен штраф от 1500 до 2000 расчетных показателей (от 1718$ до 2290$).

Ранее сообщалось, что по данным МВД Кыргызстана за 2022 год по фактам незаконной деятельности финансовых пирамид возбуждено 1052 уголовных дела. Количество пострадавших кыргызстанцев превысило тысячу человек. Размер причинённого материального ущерба составляет 273 млн сомов и более 1,5 млн долларов США. Чаще всего жертвами мошенников становятся жители крупных городов страны Бишкека и Ош, а также Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Джалал-Абадской областей.



