Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.16 eur/kzt 486.31

    rub/kzt 5.35 cny/kzt 62.89
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Узбекистанский лоукостер «My Freighter» запускает рейсы в Казахстан

    3 Июня 2023, 09:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Узбекистана проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов узбекистанской низкобюджетной авиакомпанией «My Freighter» (Centrum Air) в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    «Авиакомпания «My Freighter» (Centrum Air) планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Ташкент с 5 июня с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда и пятница) на воздушных судах типа А-320», - сказано в сообщении ведомства.

    В Комитете гражданской авиации подчеркнули, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, а также повлияет на увеличение конкуренции и снижение стоимости авиабилетов.

    Напомним, недавно стало известно, что в Казахстан с 15 августа запускает рейсы индийская низкобюджетная авиакомпания «IndiGo». Полеты будут осуществляться по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Узбекистан МИИР РК Авиация Путешествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Air Astana запускает рейсы в Израиль
    Более 600 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года
    Один человек погиб и 14 пострадали в результате взрыва на заводе в Ташкенте
    Узбекистан и Турция выразили готовность помочь при тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    2 Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении
    3 Секс-притон в арендованной квартире организовала астанчанка
    4 Какие имена самые популярные в Казахстане
    5 Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса