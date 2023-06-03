Узбекистанский лоукостер «My Freighter» запускает рейсы в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с авиационными властями Узбекистана проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов узбекистанской низкобюджетной авиакомпанией «My Freighter» (Centrum Air) в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

«Авиакомпания «My Freighter» (Centrum Air) планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Ташкент с 5 июня с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда и пятница) на воздушных судах типа А-320», - сказано в сообщении ведомства.

В Комитете гражданской авиации подчеркнули, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и Узбекистаном будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, а также повлияет на увеличение конкуренции и снижение стоимости авиабилетов.

Напомним, недавно стало известно, что в Казахстан с 15 августа запускает рейсы индийская низкобюджетная авиакомпания «IndiGo». Полеты будут осуществляться по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю.



