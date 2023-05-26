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    Узбекистанец с гашишем пытался пересечь границу в Туркестанской области

    26 Мая 2023, 14:38

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области служебная собака помогла задержать иностранца, который пытался пронести наркотики через границу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    «В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из приграничного контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы». Выяснилось, что служебная собака по кличке Линда подала знак на иностранца, который переходил пропускной пункт из Республики Казахстан в Республику Узбекистан. Полицейские провели обыск подозрительного мужчины. В результате в кармане брюк иностранца было обнаружено вещество, похожее на наркотики. По результатам экспертизы вещество оказалось гашишем. При проверке установлено, что мужчина является гражданином Узбекистана», - сообщили в полиции.


    В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Узбекистан Борьба с наркотиками
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