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    Узбекистан пересмотрел емкость водохранилища «Сардоба» - Минэкологии РК

    28 Января 2022, 17:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов на площадке Службы центральных коммуникаций заявил о том, что никакой опасности от водохранилища «Сардоба» населенным пунктам Казахстана нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга вице-министра спросили, к какому заключению пришли две стороны после прорыва дамбы.

    «Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища случился не в прошлом, а в позапрошлом году. Во-первых, при строительстве объекта Узбекистан не соглашался с нами. Однако мы наблюдаем за ситуацией. Изначально проектная мощность составляла 920 млн кубометров. После той аварии в прошлом году проводились ремонтные работы, говорилось, что накопится 350 млн кубометров. В этом году накоплено 350 млн кубометров», - сказал вице-министр.

    По его словам, Узбекистан пересмотрел емкость водохранилища.

    «В дальнейшем Узбекистан планирует сводить не к 900 млн кубометрам, а к 600 млн кубометров, и на этом завершить. Мы наблюдаем за этим. Пока у нас есть предположение, что в этой ситуации Казахстану ничего не грозит. Наш специалисты тоже посетили водохранилище. Узбекская сторона говорит о том же», - добавил он.

    Напомним, 1 мая 2020 года из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища произошел разлив водной массы на территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана. Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате чего произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс Мактааральского района Туркестанской области. Из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района эвакуировали 5400 человек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экология Узбекистан Минэкологии Природа Вода
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