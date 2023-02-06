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    Узбекистан отправит 60 спасателей на помощь Турции

    6 Февраля 2023, 21:50

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан окажет экстренную помощь Турции в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

    «По поручению Президента Шавката Мирзиёева в Турцию направят гуманитарную помощь для пострадавших от сильного землетрясения и группу спасателей министерства чрезвычайных ситуаций для участия в ликвидации последствий стихийного бедствия», - проинформировал пресс-секретарь Шерзод Асадов.

    По сообщению МЧС Узбекистана, по поручению главы государства в Турцию для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий землетрясения направляются 60 спасателей МЧС и 3 единицы специальной аварийно-спасательной техники.

    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 1014 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

    Рейсы в аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекращены после двух землетрясений. Решение о приостановке работы принято руководством воздушной гавани после повторного мощного землетрясения в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,6, по данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям АФАД.

    Также сообщается о том, что электричество и интернет пропали в некоторых районах на юге Турции из-за произошедшего землетрясения.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Турция Мировые новости Землетрясение
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