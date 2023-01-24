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    Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли

    24 Января 2023, 20:06

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан и «Газпром» подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы российской компании, 24 января состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия.

    «На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли», - сообщает компания.

    Ранее сообщалось, что нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

    На фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева.


    Фото: t.me/gazprom

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Энергетика Россия Узбекистан Сотрудничество Мировые новости
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