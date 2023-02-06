Узаконить право дедушек и бабушек на общение с внуками хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Право дедушек и бабушек на общение с внуками получит официальный статус. Соответствующий законопроект опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сам проект закона носит название «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защиты прав ребенка».

«Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком», - гласит статья, которую планируется внести в Кодекс РК «О браке и семье».

В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, определяемым уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.



