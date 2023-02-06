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    Узаконить право дедушек и бабушек на общение с внуками хотят в Казахстане

    6 Февраля 2023, 14:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Право дедушек и бабушек на общение с внуками получит официальный статус. Соответствующий законопроект опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сам проект закона носит название «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и защиты прав ребенка».

    «Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком», - гласит статья, которую планируется внести в Кодекс РК «О браке и семье».

    В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним спор разрешается органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, в порядке, определяемым уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество
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