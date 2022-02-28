Увеличиваются рейсы между Казахстаном и Катаром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Републики Казахстан, с 8 марта 2022 года катарская авиакомпания «Qatar Airways» планирует увеличить количество рейсов по направлению Доха – Алматы – Доха с 2 до 3 рейсов в неделю и с 19 марта 2022 года с 3 до 4 рейсов в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-320 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

«Увеличение рейсов по данному маршруту будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами, а также повышению инвестиционной привлекательности Казахстана», говорится в сообщении Казахстанс.