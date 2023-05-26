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    Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Великобританией

    26 Мая 2023, 09:21

    АСТАНА. КАЗИНФЙОРМ - 24-25 мая 2023 года в Лондоне состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    «В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями двух стран авиакомпании «Эйр Астана» до 15 июня т.г. на временной основе было разрешено выполнять прямые рейсы по маршруту Алматы – Лондон – Алматы с частотой 5 рейсов в неделю. Важность и сложность переговоров заключалась в том, что срок действующих договоренностей по которым выполнялись рейсы авиакомпании «Эйр Астана» истекал. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, авиакомпания «Эйр Астана» была бы вынуждена отменить часть рейсов по маршруту Алматы – Лондон», - сообщили в КГА.

    В результате переговоров правовая база между двумя странами была укреплена и увеличено количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Великобританией:

    - между г. Астана и любым пунктом в Великобритании до 7 раз в неделю;

    - между г. Алматы и любым пунктом в Великобритании до 7 раз в неделю;

    - до 7 грузовых рейсов в неделю на нерегулярной основе, включая 5 степень свободы воздуха, согласно внедренного режима «открытое небо» в Казахстане.

    На основе достигнутых договоренностей авиакомпания «Эйр Астана» до конца текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов в Лондон до 7 рейсов в неделю.

    Увеличение количества рейсов между Казахстаном и Великобританией позволит ускорить развитие туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туризм Транспорт Великобритания Авиация
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