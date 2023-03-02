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    Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане

    2 Марта 2023, 18:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О планах по увеличению зарплат сотрудникам силовых структур сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Идет увеличение заработной платы силовых структур: Минобороны, КНБ, СГО и сотрудников других госорганов», - сказал Даурен Темирбеков в кулуарах Сената.

    Однако конкретные цифры вице-министр назвать не смог.

    «Я не могу дать информацию, потому что она секретная. В расходах на оборону есть открытая и закрытая часть бюджета. Это не только в Казахстане, это в целом такая практика. Данные о расходах силовых структур всегда не публикуются, их нет в открытой части бюджета», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минфин РК Силовые структуры Вооруженные силы
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