Увеличить зарплату сотрудникам силовых структур планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О планах по увеличению зарплат сотрудникам силовых структур сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идет увеличение заработной платы силовых структур: Минобороны, КНБ, СГО и сотрудников других госорганов», - сказал Даурен Темирбеков в кулуарах Сената.

Однако конкретные цифры вице-министр назвать не смог.

«Я не могу дать информацию, потому что она секретная. В расходах на оборону есть открытая и закрытая часть бюджета. Это не только в Казахстане, это в целом такая практика. Данные о расходах силовых структур всегда не публикуются, их нет в открытой части бюджета», - добавил вице-министр.



