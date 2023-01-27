Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Увеличить сроки субсидирования проектов туризма до 10 лет просят в РК

    27 Января 2023, 12:34

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году планируется реализация 115 проектов на сумму 288 млрд тенге в сфере туризма. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особый акцент направлен на развитие инвестиционного потенциала в туризме. Министерством совместно с АО «НК «Kazakh Tourism»

    сформирован пул инвестиционных проектов. По итогам прошлого года реализовано 138 проектов на сумму 40 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 115 проектов на сумму 288 млрд тенге», - сказал Ержан Еркинбаев.

    Спикер подчеркнул, что в адрес Министерства поступают обращения от представителей гостиничного бизнеса. Текущий механизм льготного кредитования не позволяет в установленный срок выйти на окупаемость (6 %-7 % на пять лет). При этом сроки окупаемости гостиниц составляют в среднем до 10 лет.

    «В этой связи, необходимо увеличение сроков субсидирования проектов туризма с пяти до 10 лет, а также увеличение лимитов финансирования до 5 млрд тенге. Соответствующее предложение мы направили в Миннацэкономики», - добавил Ержан Еркинбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Туризм Минкультуры Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Взимать Bed tax с иностранных туристов начинают в гостиницах Казахстана
    Механизмы по программе Kids Go Free упростят в Казахстане
    Визит-центры появятся в национальных парках Казахстана
    Разрешить фермерам строить гостевые дома и глэмпинги предлагают в Минкультуры РК
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    5 Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК
    Новости партнеров